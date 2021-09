Luuk de Jong nog in afwachting van droomtransfer naar Barcelona

Luuk de Jong lijkt vlak voor het sluiten van de transfermarkt een spectaculaire transfer gemaakt te hebben naar FC Barcelona. Als de Spaanse La Liga het papierwerk - dat vlak voor middernacht werd ingeleverd - in orde bevindt, komt de spits over van Sevilla.

De 31-jarige De Jong lijkt in eerste instantie gehuurd te gaan worden voor de rest van het seizoen, mede ingegeven doordat alles op het laatste moment nog moest worden geregeld.

De aanstaande transfer maakt deel uit van een krankzinnige ontknoping van deadline day. Vlak na middernacht maakte Chelsea bekend dat Saúl Ñíguez wordt overgenomen van Atlético Madrid. Die deal stond niet op zichzelf, want het vertrek van de middenvelder was voor de Madrilenen vereist om de komst van Antoine Griezmann te kunnen financieren. Niet veel later werd dan ook bekend dat de Franse spits terugkeert op het oude nest. Hij wordt gehuurd van FC Barcelona.

Het vertrek van Griezmann stelt Ronald Koeman op zijn beurt in staat om nog een aanvallende versterking binnen te harken en zijn keuze viel op De Jong. De Spaanse competitieleider La Liga bevestigde deze nacht dat het papierwerk op tijd is ingeleverd en dat het momenteel wordt bestudeerd. Zowel FC Barcelona als Sevilla heeft nog niets laten weten.

Koeman is al langer gecharmeerd van de spits die hij als pinchhitter meemaakte bij Oranje. Maar Barcelona kon tot nu toe geen spelers halen vanwege de breed uitgemeten financiële problemen. Op de laatste dag van de transfermarkt is er nu toch ruimte gekomen. Barcelona verkocht met Ilaix Moriba en Emerson Royal twee spelers aan respectievelijk RB Leipzig en Tottenham Hotspur en verhuurde vervolgens dus Griezmann aan Atlético.

Luuk de Jong dreigde bij Sevilla op een zijspoor te belanden aan het begin van zijn derde seizoen. De club haalde deze zomer een nieuwe spits in Rafa Mir en De Jong moest al concurreren met Youssef En-Nesyri. De afgelopen twee competitieduels zat de Nederlander niet bij de selectie. Vanuit de clubleiding is geen druk op De Jong uitgeoefend om te vertrekken.

De Jong mijmerde in zijn PSV-tijd al wel eens over een club als Barcelona als ultieme halte voor de laatste fase van zijn loopbaan. Hij was dan realistisch genoeg om te beseffen dat zo’n club hem niet als vaste nummer 9 zou halen. Maar misschien wel in een rol als stand-in en/of pinchhitter. De Jong is een ander type aanvaller dan hij al heeft met spitsen als Memphis en de nu nog geblesseerde Sergio Agüero.

Ook PSV hield de afgelopen periode contact met zijn oud-spits, die sinds zijn vertrek naar Sevilla in 2019 altijd een open lijn heeft gehouden met de directie in Eindhoven. De optie van een rentree in het Philips Stadion lag ook op tafel, maar de partijen kwamen tot de conclusie dat een eventuele terugkeer niet logisch is als De Jong in een concurrentiestrijd komt met de huidige spits Eran Zahavi. ,,Dit jaar in elk geval niet’’, zei PSV-trainer Roger Schmidt afgelopen weekeinde nog voor het competitieduel van PSV met FC Groningen.