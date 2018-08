Luxemburgse dreumes schrijft geschiedenis met plaatsing EL

Kiki Bertens neemt eenvoudig tweede horde in New York

21:26 Kiki Bertens heeft kinderlijk eenvoudig de derde ronde bereikt van de US Open. De tennisster uit Breda, in New York als 13de geplaatst, werd in haar openingsgame tegen de Amerikaanse Francesca Di Lorenzo gebroken, maar daarmee was het ook meteen gedaan. De nummer 193 van de WTA-ranking ging er vervolgens met 6-2 en 6-1 vanaf tegen een degelijk spelende Bertens.