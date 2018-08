Lyon hoopt op Celtic-ster Dembélé, Joosten naar VVV

Waar de markt in Engeland en Italië al is gesloten, komt nu ook in bijna alle andere Europese landen de transferdeadline in zicht. Nog maar twee dagen mogen spelers wisselen van club. Mis in onze rubriek TransferTalk niets van alle geruchten en voltooide transfers.

FC Twente onderhandelt over komst voormalig Barcelona-talent

FC Twente hoopt vandaag Javier Espinosa vast te leggen. De 26-jarige Spanjaard is een aanvallende middenvelder, die het afgelopen seizoen voor Granada speelde. Hij was eigendom van Levante. Espinosa arriveerde gisteravond in Enschede. Op dit moment zijn beide in partijen in onderhandeling met elkaar. De verwachting is dat het in de loop van de dag rond komt. Het duel van vrijdag tegen Roda JC komt nog te vroeg voor hem.

FC Twente was ook lange tijd geïnteresseerd in Ilias Bel Hassani, maar de middenvelder die weg moet bij AZ hakte de knoop niet door, waardoor FC Twente doorschakelde naar Espinosa. Diens naam stond ook bovenaan het lijstje van technisch directeur Ted van Leeuwen. Espinosa moet het creatieve brein worden op het middenveld bij de Tukkers.

VVV-Venlo huurt Joosten van FC Utrecht

Patrick Joosten speelt dit seizoen op huurbasis VVV-Venlo. De 22-jarige speler, geboren in Nijmegen, komt over van FC Utrecht en speelt in ieder geval het seizoen 2018/19 bij de club uit Limburg. ,,De sterkte en breedte van onze selectie hebben ertoe geleid dat het perspectief op speeltijd voor Patrick niet gegarandeerd is'', zegt directeur voetbalzaken Jordy Zuidam van FC Utrecht. ,,Hij is na lang blessureleed weer fit en in een fase van zijn loopbaan aanbeland waarin het van groot belang is om wedstrijden op eredivisieniveau te spelen. Dit perspectief kan VVV op dit moment beter bieden.'' Joosten ligt nog tot medio 2020 vast bij Utrecht.

VVV-Venlo on Twitter ⚽ | Patrick Joosten speelt tot het einde van het seizoen voor VVV-Venlo. De 22-jarige vleugelspits komt op huurbasis over van FC Utrecht. #welkompatrick 💪🏻 Meer info ➡️https://t.co/V9YHIHjTje

PSV blijft shoppen

Eerder vandaag werd bekend dat PSV de Mexicaan Érick Gutiérrez overneemt van Pachuga, maar dat was nog niet al het transfernieuws van de Eindhovense club. De landskampioen neemt verdediger Aziz Behich over van het Turkse Bursaspor. Lees hier meer.

Volledig scherm Behich namens het Australisch elftal. © Pro Shots

N’Koudou op huurbasis naar Stade Rennes?

Georges-Kevin N’Koudou is op weg Tottenham Hotspur te verlaten. Volgens Sky Sports is Spurs in gesprek met Stade Rennes over een vertrek op huurbasis voor de 23-jarige Fransman. Bij Tottenham Hotspur is N'Koudou geen basisspeler.



Eerder werd N'Koudou al in verband gebracht met een overstap naar 1. FSV Mainz.

Volledig scherm N'Koudou in actie namens Tottenham Hotspur. © Pro Shots

Vurnon Anita naar Tilburg

Vurnon Anita keert terug naar de eredivisie. De oud-speler van Ajax speelt komend seizoen bij Willem II. De 29-jarige Anita, die geboren werd in Curacao, komt over van Leeds United, dat hem vorig seizoen overnam van Newcastle United. Lees hier meer.

Volledig scherm Anita. © Pro Shots

Raakt Willem II topscorer Sol toch nog kwijt?

Fran Sol vertrekt misschien toch uit de eredivisie. De 26-jarige topschutter van Willem II scoorde dit seizoen al drie keer in drie wedstrijden en volgens de Portugese sportkrant A Bolo wil Sporting Lissabon de Spanjaard graag overnemen.



Bij Sporting spelen al spitsen Bas Dost en Luc Castaignos. Volgens A Bolo zou Sporting zo'n 2,5 miljoen euro willen betalen aan Willem II voor Sol, die vorig seizoen zestien keer scoorde in 32 duels.

Volledig scherm Fran Sol kust het logo van zijn club Willem II. Maar voor hoe lang is dat nog zijn club? © Proshots

'Martial gaat contract verlengen in Manchester'

Anthony Martial leek op weg naar de uitgang bij Manchester United na onenigheid met coach José Mourinho, maar The Guardian meldt nu dat de Fransman zijn contract tóch gaat verlengen. Hij zou zelfs een vijfjarig nieuw contract aangeboden hebben gekregen.



De 22-jarige Martial maakte in september 2015 de overstap van AS Monaco naar Manchester United. Hij kwam toen voor zo'n vijftig miljoen euro over van de Franse club. Martial maakte geen deel uit van de selectie waarmee Frankrijk deze zomer wereldkampioen werd in Rusland.

Volledig scherm Martial in duel met Martín Montoya van Brighton. © AP

Dembélé op weg naar Lyon?

Volgens The Herald praat Olympique Lyon met Moussa Dembélé over een transfer naar de Ligue 1. Dembélé is bezig aan zijn derde seizoen bij Celtic in Schotland. De 22-jarige Fransman wordt door meer topclubs gevolgd, maar Lyon wil nu echt werk maken van zijn komst nadat gisteren bekend werd dat spits Mariano Díaz overstapt naar Real Madrid.

Volledig scherm Dembélé tijdens een training. © REUTERS

Dempsey zet punt achter loopbaan

Clint Dempsey heeft per direct zijn carrière als profvoetballer beëindigd. De Amerikaan speelde in zijn vijftien jaar durende carrière in Europa enkel voor Fulham (zes seizoenen én één jaar op huurbasis) en Tottenham Hotspur (één seizoen).



Hij speelde ook 130 interlands voor de Verenigde Staten. ,,Na veel nadenken, hebben mijn familie en ik besloten dat dit het juiste moment is om afstand te nemen van het spel'', aldus Dempsey. ,,Het was altijd mijn droom om prof te worden en ik ben dankbaar dat ik dit heb mogen meemaken.''

Volledig scherm Dempsey. © AP

Gerrard wil vleugelspeler naar Glasgow halen

Glasgow Rangers is bezig met het aantrekken van vleugelspeler Joe Grezda van NK Osjiek. De 23-jarige Albaniër komt voor zo'n drie miljoen euro over naar de ploeg van coach Steven Gerrard. ,,Hij is een geweldige speler en de fans zullen van hem houden'', aldus Gerrard.

Volledig scherm Gerrard. © REUTERS

PSV haalt met Gutiérrez 'vriend' Lozano

PSV gaat zich de komende dagen alsnog versterken met de Mexicaanse middenvelder Érick Gutiérrez. Nadat media in Mexico al meldden dat Gutiérrez van Pachuga naar Nederland komt, heeft de club via sociale media hints gegeven dat een deal aanstaande is. Hij tekent een contract tot 2023. Lees hier meer over de aanstaande transfer.