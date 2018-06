Maatsen verruilt PSV voor Chelsea, Coutinho nieuwe keeper NEC

Het seizoen 2017-2018 zit erop. Het WK komt eraan, maar de voetbalwereld kijkt al volop naar het nieuwe seizoen. In onze rubriek TransferTalk houden we komende zomer alle geruchten en voltooide transfers bij.

Pinas blijft bij ADO

De talentvolle verdediger Shaquille Pinas blijft toch bij ADO Den Haag. Na maandenlange gesprekken en onderhandelingen zette de twintigjarige Pinas woensdag zijn handtekening onder een driejarig contract, tot medio 2021. ADO Den Haag had de jonge verdediger in februari teruggezet naar het tweede elftal omdat hij weigerde bij te tekenen.



De verdediger kreeg eind vorig jaar een kans in de hoofdmacht en begon een paar keer op rij in de basis. ADO zette Pinas zonder pardon terug naar het tweede toen hij alle contractaanbiedingen afsloeg.



,,Hoewel we er eerst niet uitkwamen, zijn we met elkaar in gesprek gebleven en er uiteindelijk gelukkig uitgekomen'', zegt technisch manager Jeffrey van As. ,,We zijn heel blij dat we deze getalenteerde speler in onze selectie hebben.''

PSV-talent Ian Maatsen naar Chelsea, club krijgt vergoeding

Volledig scherm © pro shots PSV neemt deze zomer afscheid van de talentvolle 16-jarige verdediger Ian Maatsen. De jeugdinternational heeft de club inmiddels medegedeeld naar Chelsea te vertrekken. Voor PSV is het vertrek van Maatsen, die nog geen contract had, een tik. De linksback en centrale verdediger werd gezien als een belofte voor de toekomst, met de potentie om PSV 1 te halen. De club heeft er alles aan gedaan om hem in Eindhoven te houden en bood hem tijdig een driejarige verbintenis aan, maar tevergeefs. De club krijgt nog wel een opleidingsvergoeding van 110.000 euro. Daarnaast behoudt PSV recht op vergoedingen in de toekomst, als voor Maatsen bij transfers vergoedingen betaald worden.

NEC haalt Coutinho

Volledig scherm Gino Coutinho. © EPA NEC neemt doelman Gino Coutinho over van AZ. De Nijmeegse club heeft de 35-jarige doelman, die een aflopend contract had in Alkmaar, voor twee seizoenen vastgelegd.



Gino Coutinho stond 163 duels in de eredivisie onder de lat. De doelman kwam eerder uit voor uit voor NAC Breda, PSV, Excelsior en ADO Den Haag. Sinds 2015 is hij keeper bij AZ.



,,NEC is een prachtige club met een mooie achterban en ik kijk er dan ook naar uit om hier te gaan knallen", laat Coutinho weten. ,,Het is het een prachtige uitdaging om weer terug te groeien naar het niveau waar de club thuishoort." NEC legde vorige maand Jack de Gier vast als nieuwe trainer.

Dordrecht haalt Grieks talent uit Engeland

FC Dordrecht heeft zich op huurbasis versterkt met een Grieks talent van Norwich City. De Schapenkoppen lokken Savvas Mourgos voor één seizoen weg bij Norwich City. De middenvelder heeft zijn opleiding genoten bij Arsenal.

Arsenal doet zaken op transfermarkt

Volledig scherm Bernd Leno © EPA Volgens Sky Sports is Arsenal bijzonder actief op de transfermarkt. Zo zouden de Londenaren in een gevorderd stadium zijn met de gesprekken over de transfer van doelman Bernd Leno (26) van Bayer Leverkusen én zou er een akkoord zijn met Borussia Dortmund over de komst van verdediger Sokratis Papastathopoulos. Verder zou de club interesse hebben voor de Portugees international Gelson Martins, die net als Bas Dost weg wil bij Sporting na de aanval van hooligans op het trainingscomplex.

Thierry Ambrose van Manchester via Breda naar Bordeaux

Thierry Ambrose vervolgt zijn loopbaan mogelijk bij Girondins de Bordeaux. Dat meldt L'Équipe. De 21-jarige aanvaller uit Frankrijk komt van Manchester City, dat hem afgelopen seizoen verhuurde aan NAC. Bordeaux zou het aflopende contract van Ambrose in Manchester, dat tot de zomer van 2020 liep, hebben afgekocht. Ambrose kwam in het voorbije seizoen in dertig wedstrijden voor NAC Breda tot tien goals. Hij zou na één seizoen in Brabant sowieso terugkeren naar Manchester.

Volledig scherm Thierry Ambrose. © Pro Shots

Italiaanse 'elite' jaagt op Mousa Dembélé

Mousa Dembélé (30) is hot in Italië. Volgens Sky Italia jagen landskampioen Juventus, Internazionale én Napoli op de Rode Duivel van Tottenham Hotspur. Juve zou zich al in Londen hebben gemeld voor een bod op de voormalige middenvelder van AZ. Spurs zou minimaal 30 miljoen euro vangen voor Dembélé. De Belg staat nog tot de zomer van 2019 onder contract bij Tottenham.

Volledig scherm Moussa Dembélé (rechts). © AFP

West Ham heeft oogje op Lukasz Fabianski

West Ham United staat op het punt om doelman Lukasz Fabianski weg te halen bij Swansea City. Volgens Sky Sports is de overgang op een haar na rond. De doelman uit Polen was afgelopen seizoen vaste keus bij de club die uit de Premier League degradeerde. Hij hield onder meer oud-Heerenveen-doelmannen Kristoffer Nordfeldt en Erwin Mulder op de bank. Met de Poolse international Fabianski wil de nieuwe manager van de Hammers, Manuel Pellegrini, de kwaliteit in zijn selectie verstevigen.

Volledig scherm Lukasz Fabianski. © Getty Images

Ramadan Sobhi ruilt Stoke voor Huddersfield

Egyptisch international Ramadan Sobhi verlaat Stoke City. Hij tekende een contract voor drie jaar bij Huddersfield Town. Stoke degradeerde dit jaar uit de Premier League, bij Huddersfield wordt Sobhi ploeggenoot van Rajiv van La Parra en Terence Kongolo. Sobhi, een 21-jarige linksbuiten die ook actief is op het WK, kostte Huddersfield een kleine zeven miljoen euro.

Hannover neemt neemt Japans international over van Hertha