Machteloos Ajax veroordeeld tot Europa League na nederlaag tegen Atalanta

Ajax is uitgeschakeld in de Champions League. Nadat Ryan Gravenberch een rode kaart kreeg, zorgde Luis Muriel vlak voor tijd voor de enige goal van de wedstrijd namens Atalanta Bergamo. De Italianen stapten met een 0-1 zege van het veld en veroordeelden de Amsterdammers daarmee tot een Europees vervolg in de Europa League.

Ajax moest per se van Atalanta winnen om te mogen overwinteren in de Champions League. Een gelijkspel was niet genoeg en een zege van de Italianen logischerwijs ook niet. Maar de thuisploeg wist veel te weinig kansen creëren in de eigen Johan Cruijff Arena. Davy Klaassen kreeg in de 75ste minuut pas de beste mogelijkheid, maar hij schoot hard op doelman Pierluigi Gollini. Die kans kwam na een poging van coach Erik ten Hag om iets te forceren. Hij bracht na ruim een uur Klaas-Jan Huntelaar voor de onzichtbare Zakaria Labyad. Linksback Nicolás Tagliafico moest plaatsmaken voor de aanvallend ingestelde Jurgen Ekkelenkamp.

De Amsterdammers eindigden uiteindelijk met tien man. Ryan Gravenberch kreeg in de 79ste minuut een tweede gele kaart toen hij Papu Gómez met een arm in het gezicht raakte. Zes minuten later maakte invaller Luís Muriel het enige doelpunt door Andre Onana te omspelen.

Ajax, dat kort voor de grote kans van Klaassen nog om een penalty vroeg na een duw in de rug van Huntelaar, miste tegen Atalanta de zieke Daley Blind. De geblesseerde David Neres en Lassina Traoré haakten ook op het laatste moment af. De 18-jarige Brian Brobbey startte als spits, maar viel geblesseerd uit na een harde botsing vlak voor rust. Hij werd vervangen door Quincy Promes. Brobbey was verantwoordelijk voor de enige kans aan Ajax-zijde voor rust. Hij kopte de bal recht in de handen van Gollini. Namens Atalanta was Marten de Roon dicht bij de 0-1 voor rust. Hij kreeg een vrije schietkans, maar schoot de bal naast.

De nederlaag tegen Atalanta betekent dat Ajax in het nieuwe jaar verder moet in de Europa League. Atalanta gaat net als Liverpool, dat met 1-1 gelijkspeelde tegen FC Midtjylland, verder in de Champions League.

© ANP

© AD