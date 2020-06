Madrid staat open voor overnemen Champions Leaguefinale

,,Ik weet dat de UEFA er inmiddels mee bezig is en ik wil zeggen dat de gemeente Madrid hier volledig achter staat”, vertelt Martinez. De UEFA zelf wil niet reageren op de opmerkingen van de burgemeester, maar zegt dat 'er verschillende opties worden bekeken door een werkgroep.’



De finale wordt naar alle waarschijnlijkheid gehouden zonder toeschouwers. Een officiële datum is ook nog niet vastgesteld, aangezien de prioriteit eerst nog ligt bij de nationale competities. De Bundesliga is al een tijdje bezig en in Spanje begint de competitie deze week. Italië en Engeland volgen komende week.



Als de finale in Madrid wordt gehouden dan zal dat waarschijnlijk in het stadion van Atlético zijn. Het Santiago Bernabeu van Real Madrid wordt op dit moment verbouwd. Real zal de competitiewedstrijden dan ook afwerken op het trainingscomplex.