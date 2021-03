Mads Würtz sprint naar dagzege in zesde etappe Tirreno-Adriatico

Samenvatting Met attractief potje pingpongen in Eindhoven schieten PSV én Feyenoord niks op

14 maart PSV en Feyenoord schoten niks op met de 1-1 in hun onderlinge topper. Allebei kregen ze vanmiddag kansen om te winnen, maar dat niemand kon doordrukken past wel in het beeld van dit seizoen. Voor PSV was het zelfs de vijftiende topper op een rij zonder zege.