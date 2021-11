Mag Pérez wel winnen in zijn Mexico? ‘Ook Sergio weet dat de titel van Max Verstappen voorop staat’

Door Arjan Schouten



Hola! Hola Checho! Checo, selfie? Het is nog maar donderdagochtend, maar de Mexicanen staan al in de rij voor hun raceheld. Altijd al geliefd in Noord- en Latijns-Amerika, ook al in het roze van Racing Point. Maar sinds zijn eerste twee zeges en zijn transfer naar topteam Red Bull Racing is hij helemaal een grote meneer in Mexico. Misschien wel het enige F1-decor waar de Mexicaan nóg populairder is dan teamgenoot Max Verstappen.