Magic Johnson stopt bij LA Lakers: ‘Gelukkig toen ik geen voorzitter was’

Video Spurs koestert Son, maar vreest einde seizoen Kane: ‘We bleven erin geloven’

0:06 Het gloednieuwe stadion van Tottenham Hotspur in Londen bevalt Son Heung-min vooralsnog uitstekend. Bijna een week nadat hij tegen Crystal Palace (2-0) de eerste competitietreffer had gemaakt in het hypermoderne complex nam de Aziaat ook het eerste doelpunt van de Spurs in de Champions League voor zijn rekening.