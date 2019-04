Magic Johnson stopt plotseling bij de Lakers

Johnson maakte dit bekend vlak voor de wedstrijd tussen de Lakers en de Portland Trail Blazers in het Staples Center in Los Angeles. Zijn ontslag komt uit de lucht vallen; hij had gisteren een drie uur durende vergadering met Lakers-baas Jeanie Buss. Hij zou tijdens die ontmoeting niets hebben gezegd over zijn plan om op te stappen. ,,Iemand moet dit aan mijn baas gaan vertellen want ik kon het haar niet in haar gezicht zeggen”, zei Johnson tegen de pers.