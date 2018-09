Magistrale inhaalrace Verstappen eindigt op vijfde plek

Door Rik Spekenbrink



Het maximaal haalbare. Max Verstappen presteerde het vandaag in Rusland opnieuw. En hij vermaakte de fans, de regie had hem de hele race in beeld. Uiteindelijk leverde het de Nederlander niet meer op de een vijfde plek en de prijs voor driver of the day, als gevolg van een zware gridstraf.



Verstappen startte als gevolg van het wisselen van onderdelen vanaf plek 19 en reed een uiterst indrukwekkende openingsfase. Na de eerste paar bochten had hij al zes concurrenten te grazen genomen. En ook daarna ging het hard. Overal op de baan haalde hij in, of het nu Nico Hülkenberg was, of Sebastian Ocon, of Kevin Magnussen. ‘Hoeveelste lig ik nu’, was Verstappen zelf de tel na een paar rondjes ook even kwijt. ‘Plek 8, je doet het geweldig’, reageerde zijn engineer over de radio. Die vroeg hem meerdere malen het even wat rustiger aan te doen, maar dat verzoek was aan dovemansoren gericht.