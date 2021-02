Magistrale Mbappé vernedert Barcelona met hattrick in Camp Nou

Een half jaar na de blamerende uitschakeling door Bayern München is FC Barcelona nog lang niet goed genoeg voor het bal van de besten in de Champions League. Het verloor vrij kansloos met 4-1 in eigen huis van Paris SG en Kylian Mbappé, die driemaal scoorde.

Door Edwin Winkels



Eind vorig jaar zag Ronald Koeman in zijn ploeg geen kandidaat voor een grote prijs, dit seizoen. Te wisselvallig, te onzeker vooral. Maar na een heel goede reeks in 2021 durfde hij te stellen dat Barça niet minder was dan welke andere tegenstander dan ook in Europa. Optimistische woorden, na de 8-2 vernedering door Bayern München in augustus – de directe aanleiding tot de aanstelling van Koeman als nieuwe trainer – en de 3-0 nederlaag waarmee de verder goede groepsfase van de Champions League dit seizoen werd afgesloten.

Een verlies waarmee Barça de eerste plaats in die poule verloor en als tweede, in de loting, een zware tegenstander als Paris Saint-Germain trof. Want op dit moment, en eigenlijk al de laatste jaren, zijn de Catalanen niet meer automatisch de favoriet in dit soort grote duels in Europa. Vier jaar geleden kon het tegen hetzelfde PSG nog een 4-0 nederlaag goedmaken met een wonderbaarlijke 6-1 in eigen huis, maar sindsdien hebben de teleurstellingen en uitschakelingen elkaar opgevolgd.

Het was niet verrassend dat de Parijzenaars zich opwierpen als de heersers van het duel, zij die het ritme bepaalden. Barça wachtte meer af, Koeman leek de ploeg vooral de opdracht te hebben gegeven om te overleven en geen onnodige fouten te maken, en Messi kwam daardoor te weinig in het spel voor, waar aan de andere kant Mbappé bij vrijwel elke aanval en gevaarlijke actie was betrokken.

Geplaagd door talloze blessures in zijn team dit seizoen, begroette Koeman van harte de terugkeer van Piqué in het hart van de verdediging, na drie maanden afwezigheid. En op rechts vertrouwde hij op de ook net teruggekeerde Sergiño Dest om het op te nemen tegen de razendsnelle en ongrijpbare Mpabbé, bij afwezigheid van Neymar de grootste dreiging bij de Fransen.

En het was de nog altijd pas 22-jarige Mbappé die na dik een half uur, met een prachtige actie in het strafschopgebied en een even mooi doelpunt, de schade herstelde die vijf minuten eerder door Frenkie de Jong was veroorzaakt. De Oranje-international ging diep en werd door een ongelukkige Kurzawa pootje gelicht, waarop scheidsrechter Kuipers naar de strafschopstip wees. Messi schoot snoeihard hoog in de hoek de 1-0 binnen.

Ook zonder belangrijke schakels als Neymar en Di María heersten de Fransen in het Camp Nou. Was het balbezit nog gelijkwaardig, áls de bezoekers die bal hadden, kwam daar voortdurend meer gevaar uit. Zoals zo vaak wankelde de blauwpaarse defensie bij de vaak razendsnelle aanvallen van de tegenstander.



De zwakte kwam na een uur spelen schaamteloos aan het licht, toen Barça radeloos instortte zoals het de laatste jaren tegen Liverpool, AS Roma en Bayern deed. Eerst was het rechtsback Florenzi die buitenspel omzeilde om Mbappé in gelegenheid te stellen de 1-2 te scoren. En Barça was nog niet van de klap hersteld toen het enkele minuten later ook door de lucht werd verschalkt, met een rake kopbal van Kean na een vrije trap van Veratti. Vlak voor tijd maakte Mbappé zijn avond compleet met een hattrick en die van Barça dramatisch door ongehinderd de 1-4 te scoren.

