Magistrale Van der Breggen soleert naar eerste wereldtitel

,,Ik wil nu gewoon mijn rugnummer opspelden en koersen’’, liet Van der Breggen gisteren nog weten. Na zilveren medailles in zowel de ploegentijdrit als de individuele proef tegen de klok was het goud vandaag dan toch echt voor haar. Haar demonstratie nam voorhistorische proporties aan, met het grootste tijdverschil tussen de nummer één en de nummer twee op een WK sinds 1989. Ze was 3.42 sneller dan de Australische Amanda Spratt. Het brons was voor de Italiaanse Tatiana Guderzo op 5.26 van de ontketende Nederlandse. Een opsteker na de gemiste Europese titel na tactisch geblunder in Glasgow.



Het was koers vanaf minuut één. Lotta Lepistö was de eerste die zich voorin meldde. De Finse kreeg echter niemand mee en hield vervolgens de benen stil. Aurela Nerlo was de volgende die zich in het offensief stortte. Zij trok wel door en kreeg vervolgens het gezelschap van de Colombiaanse Sanabria. Het duo verstond elkaar en fietste een voorsprong bij elkaar van meer dan drie minuten.