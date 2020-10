Magistrale Van der Poel soleert naar etappezege en eindwinst in BinckBank Tour

Gaston schakelt oud-win­naar Wawrinka uit in Parijs

2 oktober Stan Wawrinka is op Roland Garros gestrand in de derde ronde. De winnaar van het Franse grandslamtoernooi in 2015 moest in vijf sets buigen voor de 20-jarige Fransman Hugo Gaston: 2-6, 6-3, 6-3, 4-6, 6-0.