Magistrale Verstappen wint GP van Oostenrijk na ongelooflijke inhaalrace

Door Arjan Schouten



Joelen deden ze, met ruim 20.000 tegelijk. Juichen bij elke inhaalmanoeuvre van hun raceheld Max Verstappen. En hij had er heel wat nodig op weg naar zijn zesde zege in de Formule 1, zijn tweede op rij in de Red Bull Ring. Dat had helemaal niet gehoeven, als hij gewoon strak weggereden was vanaf zijn tweede positie achter Charles Leclerc op de startgrid. Maar de RB15 kwam maar niet van z’n plaats, dus was Verstappen na een paar seconden, toen zijn wagen eenmaal op gang was, al genoodzaakt tot een inhaalrace met zeven auto’s voor zijn neus.



Alsof hij zich de kritiek over die saaie laatste race in Frankrijk persoonlijk aangetrokken had, was Verstappen het die er een wervelende show van maakte op de Red Bull Ring, thuiscircuit van zijn werkgever. Hij merkte gisteren al dat hij er na wat gesleutel aan onder meer de vleugels opeens weer een RB15 onder zijn kont had waarmee wat uit te richten was. En na die belabberde start liet hij dat keer op keer zien. Hij schoot langs Pierre Gasly, langs Lando Norris, langs Kimi Räikkönen en na zijn pitstop ook langs Vettel, voor P3 het podium. ‘Yes boys, come on!’, jubelde hij in de radio, wetende dat er nog meer bleek mogelijk bleek, met Lewis Hamilton wat achteruitgeslagen na het ophalen van een nieuwe voorvleugel.