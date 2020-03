Magistrale Wüst verpulvert baanrecord en wint wereldbeker op schaatsmijl

Tweede record Kamminga in Antwerpen: ‘Bizar dit, écht bizar’

14:23 Zwemmer Arno Kamminga heeft bij de Diamond Race in Antwerpen ook zijn Nederlands record op de 200 meter schoolslag aangescherpt. De 24-jarige Katwijker tikte in de series aan in 2.07,54, ruim vier tienden sneller dan enkele maanden geleden in Boedapest (2.07,96).