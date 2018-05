Magnussen over bikkelharde strijd in Formule 1: 'Ik ben bereid om te sterven'

,,Als ik in de auto stap, ben ik bereid om te sterven", vertelt de coureur van Haas aan Reuters. ,,Ik had enorm veel trillingen in de auto, dus ik kon niet goed in de spiegels kijken. Het spijt me voor Pierre, maar ik rijd nou eenmaal hard."

Magnussen geeft aan dat hij zich wel moet laten gelden in het ijzersterke middenveld van de Formule 1. ,,Als ik elfde sta dan riskeer ik alles. Misschien verlies ik een voorvleugel of misschien krijg ik een straf. Maar als ik in de punten wil komen, dan moet ik wel agressief rijden. Als je strijd om de titel ben je een stuk voorzichtiger. In het middenveld niet. Ik ken de risico's en doe geen concessies. Als ik de helm op zet dan ben ik overal klaar voor. Ik ben zelfs bereid om te sterven."

Magnussen kreeg na afloop van de race een tijdstraf van tien seconden voor zijn vergrijp en er werden twee strafpunten op zijn racelicentie bijgeschreven. Veels te licht volgens Gasly. ,,Ik weet precies wat hij deed en hij duwde me de muur in. Het maakt me niet uit als coureurs vechten om hun plek, maar dit was over de limiet."