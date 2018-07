Maher traint mee bij oude liefde AZ, Werder biedt 12 miljoen op Klaassen

Hirving Lozano meldde zich maandagmorgen weer bij PSV op De Herdgang. De Mexicaan is na het WK-avontuur van afgelopen zomer terug in Eindhoven, waar hij - zoals het er nu naar uitziet - misschien nog wel een seizoen blijft.



Er hebben zich in ieder geval nog geen clubs bij PSV gemeld met bedragen die de Eindhovenaren bij een eventuele transfer zouden willen hebben. PSV liet eerder al doorschemeren van bedragen van 40 of 50 miljoen niet in de war te raken en Lozano graag te behouden.



Of Santiago Arias zich nog meldt, is de vraag. Hij is met SSC Napoli in gesprek over een overgang naar Italië.