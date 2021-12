Maik Kuivenhoven verslaat matige Australiër en mag tegen James Wade: ‘Het was hard vechten’

Het begin was er in ieder geval met een 12-darter. Hierna vlakte het niveau van de Nederlander wat af, maar hij had de mazzel dat zijn tegenstander helemaal niet thuis gaf. Kuivenhoven liep snel weg naar een 2-0 voorsprong, maar had op zijn beurt moeite met de dubbels en zag Smith zo terugkomen tot 2-1. Een set later was het dan toch afgelopen. Met een 91-finish forceerde Kuivenhoven de break, om het vervolgens in zijn eigen leg af te maken.



,,De wedstrijd was niet fantastisch", realiseerde Kuivenhoven (88,88 gemiddeld en 29,4% op de dubbels) zich ook wel. ,,Het ging met ups en downs, de dubbels lieten me in de steek. Het was hard vechten om de overwinning binnen te halen.” Of het toch een mentaal dingetje was dat hij niet meteen korte metten kon maken met de matige Australiër? ,,Het is het WK, dus je legt jezelf toch druk op. Maar dat geeft niet, we hebben uiteindelijk gewonnen. Ik heb nu de eerste partij gehad, dus de druk is eraf. Ik ga relaxt naar morgen toe werken en heb er weer zin in.”