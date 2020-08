Makkelie fluit Champions League-kraker met Nederlands belang

Wielren­sters met sterkste ploeg naar EK in Frankrijk

11:05 De KNWU heeft de selecties bekendgemaakt voor de EK wielrennen op de weg eind augustus in het Franse Plouay. Alle favorieten bij de vrouwen treden aan, bij de mannen ontbreken een aantal grote namen wegens het drukke programma in dit ‘coronaseizoen’. De Europese titelstrijd wordt verreden van 24 tot en met 28 augustus in Bretagne.