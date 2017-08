Makkelie fluit Champions Leagueduel tussen Rijeka en Olympiakos

Neymar na geweldig thuisdebuut: 'Ik kan nog beter dan dit'

9:27 Neymar betoverde gisteravond de supporters van Paris Saint-Germain in het Parc des Princes-stadion met twee doelpunten en twee assists. Vooral zijn tweede treffer was van grote schoonheid. De Braziliaanse superster zegt zich dan ook al thuis te voelen in Parijs.