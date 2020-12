Makkelie na racisme-statement: ‘Mooi signaal naar hele wereld’

Drie Nederlan­ders maken weer kans op plaats in wereldelf­tal van het jaar

16:30 Virgil van Dijk (Liverpool), Matthijs de Ligt (Juventus) en Frenkie de Jong (FC Barcelona) kunnen opnieuw worden opgenomen in het wereldelftal van 2020, samengesteld door wereldvoetbalbond FIFA en spelersvakbond FIFPRO. Het drietal is opgenomen in de voorselectie van 55 spelers. Vorig seizoen kregen de Nederlanders uiteindelijk een plekje in het sterrenteam.