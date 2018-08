Malacia krijgt kans tegen Trencin, Larsson vervangt Boëtius

Er lijkt ook een rol te zijn weggelegd voor de Colombiaan Luis Sinisterra, al zal het waarschijnlijk zijn als invaller. ,,Sinisterra is hier in juli heel fris binnengekomen", zegt Van Bronckhorst. ,,Vervolgens is hij tien dagen terug geweest naar Colombia. Je zag dat het een lange reis was geweest. Maar we zien hem fitter worden. En scherper. Tegen De Graafschap had hij heel veel dreiging. Sinisterra is een jongen met specifieke kwaliteiten die ik straks goed kan gebruiken."