Malen maakt kans op UEFA-eretitel na sterk optreden tegen Rosenborg

De 20-jarige aanvalsleider nam in Trondheim de laatste twee doelpunten van de Eindhovenaren voor zijn rekening. Beide keren was Ritsu Doan de aangever, beide keren toonde Malen zich koelbloedig in de zestien. Dat zorgt ervoor dat de Nederlander in de race is om speler van de week te worden. In de strijd om die eretitel moet Malen zien af te rekenen met het achttienjarige Arsenal-talent Gabriel Martinelli, Celtic-aanvaller Mohammed Elyounoussi en Rafael Forster, die opzien baarde door als verdediger twee doelpunten te maken namens Ludogorets.