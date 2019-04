‘Mamma Mia, can you believe it?’, wielercommentatoren in extase bij wonder Van der Poel

LIVE | Kampioens­koorts stijgt in Grolsch Veste

16:02 FC Twente is bij winst op Jong AZ (aftrap 14.30 uur) kampioen van de Keuken Kampioen Divisie. De Tukkers keren dan een jaar na de degradatie alweer terug op het hoogste niveau. Volg de wedstrijd in ons liveblog en bekijk hier alle tussenstanden in de Keuken Kampioen Divisie.