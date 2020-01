‘Man, ik ben fákking trots op Itzhak’

Door Lisette van der Geest



Er is inmiddels weinig dat nog ontbreekt op de palmares van Suzanne Schulting (22), maar op de EK shorttrack in Hongarije was daar zaterdag tóch een nieuwe overwinning met extra lading: nooit eerder won ze goud op de 500 meter op een internationaal toernooi.



De 500 meter is het gebied van sprinters, van Italiaans geweld, van vrouwen die met grote regelmaat op de kortste afstand uitkomen op het hoogste niveau, zoals ploeggenote Yara van Kerkhof de winnares van olympisch zilver ,,Dus voor mij is het een andere afstand, daardoor was ik er extra op gebrand de finale te halen. Pas daarna durfde ik te denken aan de kans op goud”, zegt Schulting zaterdagavond in de Fönixhal in Debrecen.