Man United haalt Portugese back Dalot, Jos Hooiveld naar de VS

Het seizoen 2017-2018 zit erop. Het WK komt eraan, maar de voetbalwereld kijkt al volop naar het nieuwe seizoen. In onze rubriek TransferTalk houden we komende zomer alle geruchten en voltooide transfers bij.

Man United haalt Diogo Dalot van Porto

Manchester United heeft zich versterkt met een nieuwe back: Diogo Dalot. De 19-jarige Portugees wordt voor 21,7 miljoen euro overgenomen van Porto, en treft in Engeland in José Mourinho een landgenoot als trainer. Mourinho omschreef Dalot eerder als 'de beste jonge vleugelverdediger in Europa'.



Door het aantrekken van Dalot lijkt het vertrek van Daley Blind, ook een back en bij Manchester United op een zijspoor beland, nog dichterbij.

De Silva verlaat FC Eindhoven

Kyle De Silva vervolgt zijn voetballoopbaan in Londen bij Brombley FC. De Silva zijn contract liep af en kwam bij zijn club FC Eindhoven niet in aanmerking voor een verlenging.



De 24-jarige vleugelspeler kwam in twee seizoenen bij FC Eindhoven tot 52 optredens (4 goals, 2 assists). De Silva gaat terug naar zijn geboorteplaats en gaat daar aan de bak bij Brombley FC, dat actief is in de National League (vijfde niveau van Engeland).



Begin vorige maand kreeg De Silva te horen dat zijn contract bij de Eindhovense club niet verlengd werd. Ook ploeggenoten Thomas Horsten en Doriano Kortstam kregen geen nieuwe aanbieding.

Hooiveld vervolgt loopbaan in de VS

Jos Hooiveld heeft een nieuwe club gevonden. De verdediger speelt komend seizoen voor het Amerikaanse Orange County. Hooiveld werd in Enschede nooit een vaste waarde. In zijn laatste maanden bij FC Twente werd hij door Gertjan Verbeek en Marino Pusic veelvuldig als zogeheten stormram binnen de lijnen gebracht. Dit seizoen kwam hij tot veertien optredens in de eredivisie. Zijn contract liep deze zomer af. Hooiveld tekende in januari 2017 een contract tot medio 2018 bij FC Twente, dat hem overnam van het Zweedse AIK Fotboll. Bij Orange County, een club uit de buurt van Los Angeles, wordt hij herenigd met Richard Chaplow. Met de Engelse middenvelder speelde hij eerder samen bij Southampton.

Ciftci weg bij Celtic

De Turks-Nederlandse aanvaller Nadir Ciftci vertrekt bij Celtic. Het contract van de voormalig aanvaller van ADO Den Haag wordt niet verlengd in Glasgow. Hij speelde sinds 2015 op Celtic Park, toen Ronny Deila hem wegplukte bij het Turkse Eskisehirspor. In het vorbije jaar was hij al uitgeleend aan Motherwell. Ciftci kwam in drie Celtic-seizoenen tot slechts vier goals en 26 optredens; de laatste dateerde alweer van februari 2017.

Bosz genoemd bij Sporting

Sporting Portugal moet op zoek naar een andere trainer. Jorge Jesus verlaat de nummer drie van afgelopen seizoen en wordt trainer in Saudi-Arabië bij Al-Hilal. De 63-jarige Jesus was sinds de zomer van 2015 trainer van Sporting. In drie jaar tijd bezorgde hij de Portugese topclub alleen de Portugese Ligabeker en de Supercup. Peter Bosz wordt genoemd als opvolger. Lees hier meer.

Graafschap haalt Narsingh

Volledig scherm Furdjel Narsingh (links) in 2016 als speler van Cambuur. © ANP Pro Shots De Graafschap heeft zich opnieuw versterkt. De gepromoveerde club neemt Furdjel Narsingh mee naar de eredivisie. De dertigjarige aanvaller komt transfervrij over van SC Cambuur, waar hij in het verleden al samenwerkte met Henk de Jong, de huidige hoofdtrainer van De Graafschap. De broer van international Luciano Narsingh speelde eerder voor AZ, FC Volendam, Telstar en PEC Zwolle. De Graafschap trok voor komend seizoen ook al de aanvallers Mohamed Hamdaoui, Stef Nijland en Jordy Thomassen aan. De Graafschap slaagde er ook in vleugelspits Daryl van Mieghem op De Vijverberg te houden. De 28-jarige aanvaller speelde de afgelopen anderhalf jaar op huurbasis bij De Graafschap. De club heeft Van Mieghem nu transfervrij overgenomen van Heracles Almelo en voor een jaar vastgelegd.



Hierro in beeld bij Real

Fernando Hierro is de volgende naam die wordt genoemd als opvolger van Zinedine Zidane bij Real Madrid. De oud-speler van de Koninklijke is op dit moment technisch directeur bij de Spaanse voetbalbond. Ook Guti en Míchel worden aan de baan gelinkt, zo meldt de Madrileense krant AS.

Vitesse rondt transfer Darfalou af

Volledig scherm Oussama Darfalou. © ANP Vitesse heeft Oussama Darfalou binnen. De Arnhemse club is een vierjarig contract met de Algerijnse topschutter overeengekomen. De spits is transfervrij overgenomen. Darfalou (24) kwam afgelopen jaar uit voor USM Alger, een club uit Algiers. Hij werd met achttien doelpunten topscorer van de Algerijnse topcompetitie, de Ligue 1. De spits stond ook in de belangstelling van HSV (Duitsland) en Grasshopper Zürich (Zwitserland).

Krul alternatief voor Cillessen

Volledig scherm Tim Krul. © AFP Mocht Jasper Cillessen toch vertrekken bij FC Barcelona dan denken de Catalanen aan Tim Krul als opvolger voor de doelman. Dat meldt Mundo Deportivo. Krul staat tot 1 juli onder contract bij Premier League-club Brighton & Hove Albion. De kans dat Cillessen uit Camp Nou vertrekt is overigens klein. Barcelona wil de doelman van Oranje het liefst houden, maar kent de interesse van clubs als Tottenham Hotspur en Liverpool.

Ajax lacht eerste bod AS Roma voor Kluivert weg

Er is een kinkje in de kabel in de overgang van Justin Kluivert naar AS Roma. Ajax heeft het bod van de Italiaanse topclub voor de aanvaller volgens De Telegraaf van de hand gewezen. AS Roma zou de Amsterdammers tien miljoen euro voor Kluivert jr. hebben geboden, een bod dat in de Johan Cruijff Arena als lachwekkend werd afgedaan. Kluivert staat nog tot 2019 onder contract bij Ajax, maar weigert zijn contract te verlengen.

Watford wil Richarlison niet aan Everton verkopen