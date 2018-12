Manchester City loopt De Jong mis, Banega kan naar Arsenal

Over een paar dagen opent de winterse transferperiode, maar al voor 1 januari is het spel op de wagen. Mis in onze dagelijkse rubriek TransferTalk tot en met de laatste dag van januari niets van alle geruchten en voltooide transfers.

Banega naar Arsenal?

Volledig scherm Ever Banega © Getty Images De zaakwaarnemer van Ever Banega is in Londen gespot. De Argentijnse middenvelder zou kunnen tekenen bij Arsenal, waar hij de opvolger moet worden van Aaron Ramsey. Banega heeft al eerder gewerkt met trainer Unai Emery bij Valencia en Sevilla en zou een hereniging dus wel zien zitten, zo meldt Mundo Deportivo. Banega zou zo'n 20 miljoen euro moeten kosten.

Geen transfers voor City

Ook in Engeland gaat het veel over ‘onze’ Frenkie de Jong en zijn veelbelovende toekomst. De Jong zelf heeft in verschillende interviews laten weten het seizoen bij Ajax af te maken. Toch schrijft The Times dat Manchester City zijn handtekening misloopt omdat er geen winterse transfers gaan komen. Het medium denkt zeker te weten dat De Jong voor FC Barcelona gaat kiezen.

Volledig scherm © ANP

Higuain wil herenigd worden met oude trainer

Volledig scherm Gonzalo Higuain © Getty Images Gonzalo Higuain heeft volgens Sportmediaset zijn zinnen gezet op een transfer naar Chelsea. De spits staat onder contract bij Juventus, maar wordt nu nog verhuurd aan AC Milan. Met vijf doelpunten in veertien wedstrijden kan zijn verblijf in Milaan niet zeer succesvol genoemd worden en Maurizio Sarri ziet wel wat in zijn oude spits. Bij Napoli was Higuain zeer succesvol onder het leiderschap van Sarri (38 doelpunten in 42 wedstrijden) en Sarri hoopt dat de Argentijn dit ook bij Chelsea kan flikken.

Ramsey kan naar drie competities

Over aandacht heeft Aaron Ramsey deze winter niets te klagen. Verschillende clubs bellen de laatste dagen met de middenvelder (28) over een mogelijke overgang. Ramsey is halverwege 2019 transfervrij en het heeft er alle schijn van dat hij Arsenal gaat verlaten. L’Equipe weet te melden dat Paris Saint-Germain de nieuwe club wordt. Mirror denkt dat Juventus en Bayern München de grootste kans maken op de handtekening.

Volledig scherm © Getty Images

Manchester United volgt Massimiliano Allegri

Na het ontslag van José Mourinho is de Britse grootmacht Manchester United op zoek naar een nieuwe coach. Mauricio Pochettino, de huidige trainer van Tottenham Hotspur, is de gedroomde opvolger. Maar de club uit Manchester kijkt ook naar andere opties. Zo wordt door ESPN Massimiliano Allegri (Juventus) genoemd als potentieel kandidaat. De Italiaan heeft een contract tot de zomer van 2020, maar zou interesse hebben in een baan in de Premier League.