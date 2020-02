Manchester City officieel in beroep tegen Europese uitsluiting

Manchester City overtrad tussen 2012 en 2016 de regels van Financial Fair Play, waarna de UEFA besloot The Citizens voor twee jaar uit te sluiten van Europees voetbal. Het lag al in de lijn der verwachtingen dat de Engelse landskampioen in beroep zou gaan en dat is nu dus door het CAS bekendgemaakt.



Het sporttribunaal gaat zich nu buigen over de kwestie, waarna duidelijk zal worden of Manchester City inderdaad voor twee jaar vanaf de Europese zijlijn moet toekijken. Wanneer het CAS met een uitspraak komt is nog niet bekend.