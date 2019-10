Manchester City pas in tweede helft voorbij Dinamo Zagreb

Bayern verplettert Spurs Pochettino na ongenadig pak rammel: ‘We schamen ons voor dit resultaat’

0:17 In een gloednieuw stadion moest Tottenham Hotspur definitief gaan aanhaken bij de Europese top. Vorig seizoen kwam de ploeg van Mauricio Pochettino verrassend snel in de Champions League-finale, maar na de 2-7 nederlaag tegen Bayern München van vanavond staan de spelers en supporters weer met beide benen op aarde. ,,We schamen ons voor dit resultaat, maar we moeten hecht blijven als team”, zei de Argentijnse coach.