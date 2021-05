Manchester City ten koste van PSG naar CL-finale na heldenrol Parijzenaar Mahrez

Door Mikos Gouka



Sjeik Mansour moest er ondanks al zijn investeringen lang wachten, liefst dertien jaar zelfs, maar eindelijk het is zover. Manchester City staat in de finale van de Champions League. De Engelse topclub vloerde in de halve finale Paris Saint-Germain met 2-0 door twee goals van Riyad Mahrez.

PSG wist in het Etihad Stadium in Manchester de 1-2 nederlaag van vorige week in Parijs niet meer te repareren. Zonder Kylian Mbappé, die met een kuitblessure kampte en op de reservebank bleef, was de ploeg alleen in de openingsfase levensgevaarlijk.

Kuipers trekt beslissing in

Volledig scherm Riyad Mahrez na de goal. © AP De Braziliaan Marquinhos raakte de lat en de Argentijn Angel di Maria schoot net naast toen keeper Ederson Moraes slordig was in de opbouw. En de vreugde om een beslissing van Bjorn Kuipers was van korte duur. De Nederlandse arbiter gaf een strafschop omdat hij meende dat Zinchenko hands had gemaakt, maar op advies van VAR Pol van Boekel trok Kuipers die beslissing weer in.



Manchester City moet tijdens die fase hebben gedacht dat het bereiken van de finale ondanks de geweldige uitgangspositie nog een hels karwei zou worden. Maar keeper Ederson Moraes bood uitkomst. Op het moment dat PSG de Engelsen op leek te sluiten gaf de keeper een geweldige lange bal op Zinchenko. De voormalig PSV’er bereikte Kevin de Bruyne en met enig fortuin kwam Riyad Mahrez in balbezit. De Algerijn, die in Parijs ook al had raak geschoten, schoof de bal achter keeper Keylor Navas: 1-0.

Mansour bin Zayed Al Nahyan was er uiteraard dolblij mee. De uit Abu Dhabi afkomstige steenrijke sjeik nam Manchester City in 2008 over en droomde al die jaren van het winnen van de Champions League. Zover is het nog niet, de ploeg van Pep Guardiola moet 29 mei in het Turkse Istanboel nog afrekenen met Chelsea of Real Madrid om het miljoenenbal te winnen. Maar zo dichtbij is Manchester City nog nooit geweest.

Volledig scherm Riyad Mahrez. © AP In 1970 speelde de club eenmalig een Europese finale. In Wenen werd de Europa Cup II veroverd ten koste van het Poolse Gornik Zabrze. Maar dat was allemaal kinderspel vergeleken met wat er nu op het spel staat. Nog nooit speelde de club de finale van het grootste en meest prestigieuze toernooi van Europa. Voor manager Pep Guardiola, al jarenlang algemeen beschouwd als één van de beste trainers op aarde, is het al tien jaar geleden dat hij de finale haalde. Met Barcelona won hij in 2009 en 2011 de cup met de grote oren.

Rood voor Di Maria

Zijn collega Mauricio Pochettino moet in het Etihad Stadium hebben teruggedacht aan de miraculeuze ontsnapping met Spurs in Amsterdam tegen Ajax in 2019. De Argentijn zag dit keer zijn ploeg de bal verzorgd van voet tot voet laten gaan, maar de échte aanvallende dreiging zonder Mbappé ontbrak. Zijn vervanger Mauro Icardi kwam nauwelijks in het stuk voor, de aanvalsdriften van Neymar werden te vaak ver voor het doel van Ederson tot stilstand gebracht. Toen Angel di Maria rood kreeg van Kuipers voor natrappen was het definitief voorbij. Bij Manchester City waren de centrale verdedigers John Stones en vooral de indrukwekkende Portugees Ruben Dias de grote uitblinkers.

Al zoemden de camera’s uiteraard in op de man van twee treffers: Riyad Mahrez. De Algerijn kan deze maand in de voetsporen treden van zijn illustere landgenoot Rabah Madjer die in 1987 de Champions League-finale tegen Bayern München besliste met een geniaal en legendarisch hakballetje.

