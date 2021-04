Manchester City timmert stevig fundament onder eerste CL-finale na wederopstanding bij PSG

VideoManchester City zette in Parijs de eerste halve finale van de Champions League naar zijn hand. De terugwedstrijd belooft na de 1-2 in de heenwedstrijd toch nog een waar spektakel te worden.

Door Mikos Gouka



Bondscoach Frank de Boer werkte in zijn tijd bij Ajax nooit een seconde met Mitchel Bakker. En tot voor kort zal de naam van de jonge verdediger waarschijnlijk ook niet op zijn lijstje voor het EK hebben gestaan. Maar de ontwikkeling van de 20-jarige linksback is in zo’n stroomversnelling beland dat de in Purmerend opgegroeide zoon van voormalig Ajax-speler Edwin Bakker wel als een zeer serieuze optie voor het EK kan worden gezien.

Volledig scherm Mitchel Bakker. © REUTERS Bakker wordt in juni, een dag voor de poulewedstrijd tegen Noord-Macedonie, pas 21 jaar en dat feestje zou hij best eens in het spelershotel in Zeist kunnen vieren. In de dubbele kwartfinale met Bayern München kreeg hij van trainer Mauricio Pochettino al volop speeltijd als invaller.



In de halve finale tegen Manchester City had Pochettino al zijn troeven voor de positie van linksback aan boord. Hij kalkte de naam van Bakker op het wedstrijdformulier en liet gevestigde jongens als Abdou Diallo (24) en Layvin Kurzawa (28) op de bank plaatsnemen. Dat waren toch lange tijd de spelers die de zwaar geblesseerde Juan Bernat mochten vervangen als linksback.

Na Thomas Tuchel is Pochettino dus al de tweede toptrainer die vertrouwen heeft in de speler die transfervrij de deur van de Johan Cruijff Arena zich dicht trok.

Tegen Manchester City ontfermde hij zich vooral over Riyad Mahrez. Er was één momentje dat Bernardo Silva nog een teen tegen de bal kreeg in de rug van Bakker, maar verder oogde de verdediger erg solide. Sterker nog, hij kreeg voor de pauze zelfs nog een mooie schietkans om de Franse topclub naar 2-0 te schieten. De bal werd geblokt. Verdediger Marquinhos had de Fransen uit een corner van Angel di Maria al vroeg op 1-0 gezet en PSG was duidelijk de bovenliggende partij.

Manchester City werd na een matige eerste rondgang na de pauze echter steeds sterker. Een voorzet van Kevin De Bruyne viel zomaar opeens binnen: 1-1. Riyad Mahrez schoot een directe vrije trap binnen (1-2) en dus heeft Manchester City de finaleplek voor het grijpen. Idrissa Gueye werd met direct rood weggestuurd en toen was de Engelse buit binnen. Maar dinsdag in het Etihad zal er ongetwijfeld nog een waar spektakelstuk worden afgewerkt.

Bekijk hier de rode kaart voor Idrissa Gueye:

Paris Saint-Germain schakelde Barcelona en Bayern München uit in de knock-outfase en in beide wedstrijden klaarde de ploeg de klus vooral op vreemde bodem. Met de snelle aanvallers Kylian Mbappé en Neymar en de lepe Angel di Maria, die met het jaar beter lijkt te worden, kan het daar vaak profiteren van het feit dat er iets meer ruimte wordt weggegeven door de tegenstander.

Of Bakker er dinsdag in het Etihad Stadium in Manchester weer bij is, is afwachten. Aan de andere kant, wie hem woensdag zag duelleren met de lijstaanvoerder van de Premier League zal denken: waarom niet?

