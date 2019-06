Manchester United haalt James, Barça heeft 100 miljoen euro over voor Rashford

FC Barcelona heeft verregaande interesse in Marcus Rashford en is bereid 100 miljoen euro te betalen voor de spits van Manchester United. Volgens Diario Sport staat de 21-jarige Engelse international bovenaan het verlanglijstje van de Spaanse landskampioen.



Rashford maakte onder Louis van Gaal zijn debuut bij ManUnited. Inmiddels heeft hij 170 wedstrijden achter zijn naam staan, waarin hij 45 keer het net vond. Voor het Engelse team maakte hij er zes, de laatste uit een strafschop donderdagavond tegen het Nederlands elftal in de halve finale van de Nations League (3-1 verlies na verlenging).



Inmiddels zouden de ‘Blaugranas’ al het geld apart hebben gelegd voor Rashford, die nog een contract heeft voor een jaar in Manchester. De aanval van Barcelona zou deze zomer wel eens ververst kunnen worden. Philippe Coutinho en Ousmane Dembélé zouden weg mogen.