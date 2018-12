Manchester United kan niet profiteren van nederlaag Juventus

Fotoserie De mooiste foto's van een krankzinni­ge avond in de Johan Cruijff Arena

23:06 Het was een spectaculaire en bij vlagen krankzinnige avond in de Johan Cruijff Arena, waar Ajax en Bayern Munchen uiteindelijk afsloten met een 3-3 gelijkspel. Beide teams kregen in de tweede helft een rode kaart en een strafschop. Bekijk hier de mooiste foto's van de avond.