‘Mannen hebben nieuwe kalender, wij vrouwen moeten maar afwachten’

De Giro in oktober: ‘Met een beetje pech sneeuwt het dan al’

13:59 De Giro in oktober, de Vuelta in november – zo staat het nu met potlood op de herziene wielerkalender van 2020. Dat betekent onvermijdelijk dat de wielrenners met wezenlijk andere weersomstandigheden te maken krijgen. En kan het eigenlijk überhaupt, met een peloton de Stelvio beklimmen als het wintersportseizoen in dat deel van de Alpen al een maand onderweg is?