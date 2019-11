Mannen pakken goud bij teamsprint, schaatssters eindigen achter Rusland

Voor Oranje kwamen Ronald Mulder, Kjeld Nuis en Thomas Krol in actie. Vorige week, tijdens de eerste wereldbeker in Minsk, reed Kai Verbij in de plaats van Krol. Nederland zegevierde in Wit-Rusland in een tijd van 1.21,16. Het verschil met China als nummer twee was toen aanzienlijk kleiner: 0,15 seconde.