ManU geeft strijd om De Ligt op, ADO-verdediger Kanon op weg naar Engeland

'Nog geen deal' ‘Duizenden’ doodsbe­drei­gin­gen voor Babel na interesse van ‘Gala’

12:18 Ryan Babel wacht nog op definitieve duidelijkheid over zijn club voor volgend seizoen. De Oranje-aanvaller bevestigde bij de training van Oranje in Zeist dat Galatasaray vergaande interesse heeft. ,,Zij hebben de beste papieren, maar er wordt gesproken met meer teams. Het zou niet de eerste keer zijn in voetbal en ook in mijn eigen carrière dat dingen anders lopen dan gedacht, dus ik wacht het nog even af allemaal.”