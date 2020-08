ManUnited pas na verlenging langs FC Kopenhagen

Kopenhagen haalde de verlenging, maar kwam daarin al snel op achterstand. Anthony Martial werd in de rug gelopen door Andreas Bjelland, oud-speler van FC Twente. Fernandes benutte de strafschop. Kopenhagen was niet meer in staat iets terug te doen.

In Keulen had United-trainer Ole Gunnar Solskjaer zijn handen vol aan de ploeg van zijn landgenoot Stale Solbakken. Kopenhagen begon sterk aan het duel en had in de beginfase de betere mogelijkheden. Mohammed Daramy was twee keer dicht bij de 1-0 voor de Denen, die Nicolai Boilesen al snel zagen uitvallen. De ex-Ajacied raakte geblesseerd na een actie waarbij hij Aaron Wan-Bissaka hard in het gezicht schoot. Maar waar de United-verdediger weer kon worden opgelapt, moest Boilesen de strijd al na een kwartier staken.