ManUnited trekt aan Haller, Mlapa en Opoku blijven bij VVV

VVV-Venlo heeft Peniel Mlapa definitief overgenomen van Dynamo Dresden. Afgelopen seizoen werd de in Togo geboren spits nog gehuurd van de Duitse club. VVV heeft de koopoptie gelicht en een akkoord bereikt met de 28-jarige Mlapa over een verbintenis tot medio 2022.



Mlapa scoorde in de eredivisie vijftien keer en was daarmee clubtopscorer. ,,Hij heeft zijn kwaliteiten absoluut getoond en laten zien dat hij met zijn snelheid, kracht en scorend vermogen een belangrijke waarde voor de ploeg was”, zegt manager voetbal Stan Valckx. ,,We hebben veel plezier aan hem beleefd. Het is een knappe prestatie om vijftien doelpunten te maken en het verbaast ons niet dat er veel interesse voor hem is. Hier gaan we ons de komende tijd over beraden.”



Ook Jonathan Opoku blijft in Venlo voetballen. De 29-jarige aanvaller heeft zijn aflopende contract met één jaar verlengd.