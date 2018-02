Maradona-achtige wereldgoal van River Plate-speler Scocco

Ignacio Scocco stapte afgelopen weekend in de schoenen van zijn Argentijnse voorgangers, Diego Armando Maradona en Lionel Messi. Met een waanzinnige solo speelde hij de hele verdediging aan gort en schoot de bal binnen voor River Plate in het duel met Olimpio. Hoewel het niet van eigen helft was zoals Messi en Maradona dat deden, is deze wereldtreffer niet minder bijzonder!