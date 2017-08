Maradona speelt legendarische Bavaria-reclame met Van Basten na

De voormalige Argentijnse stervoetballer is in het Brabantse Mierlo neergestreken voor een trainingskamp met zijn club Al-Fujairah uit de Verenigde Arabische Emiraten. Afgelopen zaterdag was het fenomeen te gast in het Philips Stadion om de bij de wedstrijd tussen PSV en AZ (3-2). Het bracht Bavaria op het idee om Maradona te vragen promotie te maken voor hun alcoholvrije bier - Bavaria 0.0 - op de manier zoals Marco van Basten dat in 1993 deed in San Siro.

Peer Swinkels: ,,We hebben een lange historie met opmerkelijke reclames met een leuke paradox. Toen we zagen dat Maradona in de buurt was en wel in was voor een echte Bavaria 0.0 konden we de kans niet laten liggen om een van onze meest legendarische reclames ooit, opnieuw met hem te maken. We zijn enorm trots dat dit gelukt is.”