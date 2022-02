Marathonpeloton als dolle koeien het Zweedse natuurijs van Lulea op

Nieuwe koplopers SV Urk en Sparta Nijkerk heroveren koppositie en HHC Hardenberg klimt naar derde plek in Tweede Divisie

De afgelopen week werd er reikhalzend uitgekeken naar de topper tussen SV Urk en SC Genemuiden in de Hoofdklasse B. Spectaculair was het duel zeker niet, maar daar zal SV Urk niet om malen. De ploeg van Gert-Jan Karsten is namelijk de nieuwe koploper. Ook Sparta Nijkerk klom naar de koppositie, maar dan in de Derde Divisie. Eén tree daarboven won HHC Hardenberg ook de tweede competitiewedstrijd na de winterstop.

