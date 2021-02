Marathonschaatsen als cultureel erfgoed? ‘Als we de folklorekaart moeten trekken, dan moet het maar’

Het winterse weer in Nederland zet de schaatswereld op z'n kop. Zeker toen Patrick Wouters het vuurtje middels een tweet opstookte. Want de KNSB liet vorige week dan wel weten dat de rijksoverheid, ondanks een recent verzoek, geen natuurijswedstrijden toestaat, maar dit cadeautje van de natuur móet volgens schaatsliefhebbers uitgepakt worden. Zo vinden ook marathonschaatsers Gary Hekman (32) en Erik Jan Kooiman (34).

Gary Hekman (32), onder andere Nederlands kampioen kunstijs 2020 en tweevoudig Nederlands kampioen natuurijs Weissensee 2011, 2015:

,,Natuurlijk wil ik een bubbel in om uiteindelijk te kunnen koersen op natuurijs, maar ik denk dat alles valt of staat met de topsportstatus die wij als marathonschaatsen niet hebben. De KNSB heeft op 14 januari ons seizoen afgesloten. Toen is ook gezegd dat natuurijs niet tot een heroverweging zou leiden. Afgelopen week is de bond daar op teruggekomen, maar een dag later zei premier Rutte al dat het sowieso niet aan de orde is. Dat was vrijdag. Ik verwacht eerlijk gezegd niet dat Den Haag nu zo’n besluit zo maar opeens verandert. De coronamaatregelen zijn heel streng en het marathonschaatsen wordt niet erkend als topsport.”

,,Het idee van Patrick Wouters is ook geen mission impossible. Je kunt heel veilig een NK zonder publiek organiseren op bijvoorbeeld de Oostvaardersplassen. Dat is een omheind natuurgebied en dus goed controleerbaar. Stop alle rijders in een hotel, of desnoods maximaal vijftig mannen en vijftig vrouwen. Niks geen geleuter over afspraken die gemaakt zijn en die niet verzet kunnen worden, dan doe je maar niet mee.”

,,Mijn marathonhart zegt dat we wel wat moeten gaan doen met de huidige omstandigheden. Winterser dan dit krijg je het niet. En lukt een marathon of NK niet, bedenk dan wat anders. Zoals bijvoorbeeld een koppeltijdrit. Heel coronaproof te doen. Krijgen de sport en de sponsoren ook nog wat publiciteit.”

,,Aan de andere kant ben ik een winnaar en zie ik mezelf wel als topsporter. Een NK op natuurijs zou misschien wel eens de belangrijkste wedstrijd uit mijn carrière kunnen worden, gezien mijn leeftijd en de vraag wanneer het volgende NK zou kunnen komen. Maar voor ons is het seizoen al een week of drie definitief voorbij en heb ik geen faciliteiten gehad om te kunnen trainen. Normaal gesproken sta je volledig afgetuned aan de start van zo’n belangrijke wedstrijd, nu heb ik al anderhalve maand niet op het ijs gestaan.”

Erik Jan Kooiman (onder andere winnaar Alternatieve Elfstedentocht Weissensee 2018):

,,Het is voor ons rijders lastig om het marathonschaatsen als cultureel erfgoed te zien. Voor ons is het sport en ik en veel anderen verdienen er ook gewoon een boterham mee. Als het trekken van de folklorekaart ons nu de kans biedt op wedstrijden, dan moeten we het toch maar op die manier doen. Het is de enige manier om dit seizoen nog te kunnen schaatsen.”

,,Mijn ploegleider Peter de Vries zegt altijd dat één wedstrijd je hele seizoen kan redden. Laten we dan maar inzetten op die ene wedstrijd. Alle ploegen hebben dit seizoen geen hotel- en vervoerskosten gemaakt voor de Weissensee en Zweden, dus dat budget zal er toch wel zijn voor de bubbel? Het vrouwenpeloton bestaat hoofdzakelijk uit amateurs, die niet zo snel eventjes hun agenda leeg kunnen maken, maar ik denk dat ze voor het natuurijs wel te porren zijn.”

,,Met de huidige weersomstandigheden is open water misschien dinsdag of woensdag dicht en zou er in het weekeinde een marathon kunnen worden gehouden op 15 centimeter ijs. Na dit seizoen houd ik er mee op. De laatste keer dat er natuurijs was in eigen land, was ik nog leraar. Daarna werd ik prof, maar toen is er nooit natuurijs geweest. Het zou voor mij een fantastische afsluiting zijn.”

