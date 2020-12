Marathonschaatsen valt niet onder topsport, dikke streep door NK op kunstijs

Schaatsbond KNSB diende een verzoek in bij het ministerie van VWS om het marathonschaatsen toe te voegen aan de lijst met topsportcompetities, maar dat werd vandaag afgewezen. Daar waar de hoogste klassen of divisies in teamsporten als basketbal, volleybal en hockey vanaf vandaag wel gezamenlijke trainingen mogen herstarten en de herstart van de competitie op korte termijn mogen inplannen.

Bespreekgeval

Marathonschaatsen was een bespreekgeval. De KNSB had al een alternatieve kalender klaar om de wedstrijden te kunnen hervatten. Ook waren coronaprotocollen opgesteld om dit veilig te laten plaatsvinden. Vandaag kwam het bericht dat dit alles niet doorgaat. En dus is het voor de marathonschaatsers wachten tot het kabinet een nieuwe update bekendmaakt.

,,We hadden goede hoop dat onze marathonschaatsers, ook echte topsporters, weer snel aan de slag zouden kunnen. Het is frustrerend dat dat niet is gelukt”, zegt Remy de Wit, technisch directeur van de KNSB op de website van de schaatsbond. ,,Maar in de huidige tijd is dit wat het is. Voor de maatregelen van het kabinet hebben wij alle begrip. Laten we hopen dat we het virus samen snel de kop in kunnen drukken.”