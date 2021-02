Marathonschaatser Stroetinga (39) houdt het voor gezien

Stroetinga, die over een razendsnelle eindsprint beschikte, is met zeven Nederlandse marathontitels op kunstijs recordhouder. Tevens wist de Fries viermaal het NK massastart op zijn naam te schrijven. Internationaal leverde dat onderdeel hem in 2015 de gouden medaille op bij de WK afstanden in Heerenveen. Op de ploegenachtervolging werd hij in Kolomna wereldkampioen in 2016, samen met Jan Blokhuijsen en Douwe de Vries. Op datzelfde toernooi won hij zilver op de massastart.