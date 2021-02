Marathonschaatsers zijn boos en teleurgesteld na streep door NK op natuurijs: ‘Het zou zo'n mentale opkikker zijn geweest’

Schaatsers al getest voor NK natuurijs, Loosdrecht in beeld als locatie

14:58 De topdivisie marathonschaatsers (mannen en vrouwen) zijn vanmorgen al een eerste keer op corona getest met het oog op een mogelijk NK, dat zondag of maandag plaats moet vinden. Loosdrecht is nadrukkelijk in beeld als decor voor het kampioenschap.