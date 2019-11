Marathonschaatsster Kelly Schouten slaat slag

Schouten was na tachtig ronden de snelste van een omvangrijke kopgroep. Merel Bosma eindigde als tweede en Jade van der Molen kwam als derde over de streep. Marijke Groenewoud won de eerste twee wedstrijden van de vierdaagse. Ze miste in Hoorn echter de slag, waardoor Schouten de leiderstrui kon overnemen.



Morgen is in Groningen de grote finale.