Marc Overmars wil ook Dries Mertens naar Antwerp halen, Cesc Fàbregas weg bij AS Monaco

Met video Brouwer/Meeuwsen stranden op WK in kwartfina­le: ‘We waren misschien te gretig’

Beachvolleyballers Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen zijn in de kwartfinales van de WK in Rome uitgeschakeld. Het koppel verloor van het Amerikaanse duo Chaim Schalk en Theodore Brunner in drie sets: 21-16 16-21 15-12.

17 juni