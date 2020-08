Marcelo is allang geen ‘Peppi’ meer: wat kan oud-PSV’er tegen Lewandowski?

Onrust in Belarus Hockey­bonds­coach Kruis staat voor ‘duivels dilemma’: naar Minsk of juist niet?

7:15 Herman Kruis is bondscoach van het vrouwenhockey in Belarus. Hij zegt voor een duivels dilemma te staan. ,,Ik voel dat die meiden me nu nodig hebben, maar ik weet niet of het slim is om juist nu te gaan.”