Marco Minnaard zet alles op behoud bergtrui

De 29-jarige renner van de procontinentale ploeg Wanty was mee in de ontsnapping van de dag en kwam op alle vier cols als eerste boven. Minnaard stond na de finish voor het eerst op het podium in een WorldTour-wedstrijd als strijdlustigste renner én drager van de eerste bergtrui. ,,Een schitterende ervaring. De komende dagen wil ik mijn verstand gebruiken. Nu ik de bergtrui heb, ben ik niet van plan ze zomaar weer af te geven'', aldus Minnaard.



Hij dacht tijdens de etappe zelfs aan de ritzege, toen hij met de Fransman Alexis Gougeard samen wegreed op de laatste klim. ,,Op de top dacht ik even dat we het zouden redden, maar op het eind was het peloton er toch nog snel bij. De etappe van zaterdag wordt cruciaal voor het bergklassement. Daar wil ik me nog eens tonen", aldus de Zeeuw, die vorig jaar zijn debuut mocht maken in de Tour de France.